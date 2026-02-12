¡Ú ¤ß¤Á¤ç¤Ñ ¡Û ¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡×¡¡É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤Ï¡ÖNISA¤ò»Ï¤á¤¿¡×¡¡Ç¥¿±¸øÉ½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¸ì¤ë
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡ÊÆá¿Ü¹¸¹Ô¤µ¤ó¡¢ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤µ¤ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸Ä¿Í³ô¼ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¤«¤Ö ¡ß ³ôÇÀ±à ³Ø¤Ù¤ëÂç¼ý³Ïº×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âè°ì»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤ß¤Á¤ç¤Ñ ¡Û ¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡×¡¡É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤Ï¡ÖNISA¤ò»Ï¤á¤¿¡×¡¡Ç¥¿±¸øÉ½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¸ì¤ë
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢àº£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤ß¡£¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿á¤È¡¢¾Ð´é¤Ç°§»¢¡£ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ïà¡Ö¤«¤Ö¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤¹¡×¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢²æ¡¹¤Ï¡ÖÀ®Ä¹³ô¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£48ºÐ¡¢Ì´¤¬¤¢¤ëá¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¤¬½é¿´¼Ô¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤¤¤¦¶ÍÃ«¤µ¤ó¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢à°Õ³°¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Ê¤¯¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍê¤à¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤½¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¤Êá¤È¡¢ð÷¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤«¤éà¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¹Í¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤ÏàÇ¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¶Æá¤ÎÊý¤¬NISA¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ...á¤È¡¢É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤Î»Ñ¤òà¡Ê¥Á¥ã¡¼¥È¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤êµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ËèÆü¸«¤Æ¤ëá¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Ä¤Äà¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¡Ê»ä¤â¡ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¡£1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Çá¤È¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤âàº£Ç¯¤³¤½²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤éàÂÎÄ´¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©á¤ÈÀ¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢à¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹á¤È¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
