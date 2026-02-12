◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

スノーボードハーフパイプの山田琉聖選手が、1本目のランで90.25をマーク。2本目は失敗となるも、3位で決勝進出となりました。

山田選手にとってはこれが初のオリンピック。「1本目から自分の思い描くようなルーティーンができたのがすごいうれしく思います」と語りながら「オリンピック独特の緊張感もあるんですけど、やっぱり初めてということもあって、すごい楽しくできてるかなと思います」と笑顔を見せます。

予選の滑りの評価は「7、80点」。その理由について「1本目決めれたのはすごい良かったんですけど、2本目も違うルーティーン考えてたのでそれ決めれなかった」と悔しさを吐露します。その中でも決勝に向け「自分の特徴でもある、人と被らないルーティーンとか技を決勝でもやっていこうかなと思っているので、そういうとこ見ていただけたら」と意気込みました。

会場には家族や親戚など多くの応援団の姿が。この声援に感謝を口にしながら「結果的な目標でいうと金メダル目指してるんですけど、一番は自分のルーティンをちゃんと上から下まで決めるっていうことをできたらいいなと考えています」と闘志を燃やしました。