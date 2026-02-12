巨人は１２日、宮崎で行う春季キャンプの最終日を迎えた。

杉内俊哉投手チーフコーチが読売新聞のインタビューに応じ、先発投手の調整過程や新戦力の現時点での評価について語った。（聞き手・編集委員 小金沢智）

――昨季は先発の平均投球回数がリーグワーストの５・４で、完投数もわずか２。キャンプでは森田が２３０球超を投げるなど、全体でスタミナ強化に努めている。どんなテーマで鍛錬しているか。

「春はキャンプ１クールに１回１００球以上、計１２００球以上を目指そうと先発投手に伝えた。実績のある（山崎）伊織らはそこまでしなくてもいいが、それでも昨年以上の１３０球超を投げるなど、考えて球数を増やしてくれている」

――１１日の紅白戦で新人３人が登板し、それぞれ１回を零封。竹丸和幸（鷺宮製作所）は２奪三振、山城京平（亜大）もリチャードを空振り三振に仕留めた。

「すごいと思った。物おじしないというか、力まず投げられる。先発として可能性を感じた。竹丸は１４７、８キロの直球が良かったし、チェンジアップは勝負球になる。ドラフト１位にふさわしい球だ。山城は小柄（１メートル７４）ながら１４９キロを出した。跳ぶように走るランニングフォームもいいし、体の使い方を含めてポテンシャルを感じる。打者が球速以上に速さを感じるし、あと少し体を大きくしたら面白い存在になる」

――楽天から加入した則本はここ２年、救援でも１イニングあたりの奪三振が１個を下回っていたが。

「全盛期より球速は落ちるかもしれないが、状態はいい。本人が考えながら先発としての調整をやってくれている。これは田中将も同じだが、何点取られても絶対にあきらめない投手。練習態度や投げる姿、表情を見て改めてそう思う。若い投手は見習ってほしい」

――新外国人３投手の現時点の印象は。

「ハワードは楽天時代の実績（９登板で５勝）があるし、ウィットリーは三振を取れるだろうなと衝撃を受けた。本人も（大きな縦変化の）パワーカーブに自信を持っている。ブルペンだけなら（３年で３１勝と活躍した）マイコラスより上。マタはツーシームがいいし、意外と制球もいいね」

――昨春と比べて先発陣の層についてどう思うか。

「若手を含め、スタート時点の候補は増えた。戸郷は昨年の反省を踏まえ、努力する姿が見える。伊織は除脂肪体重が増えて、筋量がより増した。菅野が抜けた穴をどうしようか、という昨春とは違う。自分自身ワクワクしている」