BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI 2DAYS開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年4月11日(土)・12日(日)の2日間、台北・大佳河濱公園にてバンドリ！プロジェクト初となる海外での野外合同ライブ「BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI」を開催することが決定した。

本公演は、メディアミックスプロジェクト「バンドリ！」に登場するリアルバンドによる、台北での大規模合同ライブ。DAY1には「MyGO!!!!!」と「Ave Mujica」、DAY2には「Poppin’Party」と「Roselia」が出演。バンドリ！の海外公演としては初の野外会場での開催となる。

チケットの抽選受付もスタートした。プロジェクトの歴史に新たな1ページを刻む本公演に乞うご期待！

●ライブ情報

BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI

2026年4月11日(土) 開場16:30／開演18:30（現地時間・予定）

2026年4月12日(日) 開場16:00／開演18:00（現地時間・予定）

会場：台北・大佳河濱公園

出演

DAY1 : MyGO!!!!!×Ave Mujica「”moment / memory”」

・MyGO!!!!! (羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子)

・Ave Mujica (佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音)

DAY2 : Poppin’Party×Roselia「DREAMS GO ON」

・Poppin’Party (愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)

・Roselia (相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)

チケット価格

・VIP A/B（特製グッズ付き）：NT＄ 5,880

・ZONE C/D/E（特製グッズ付き）：NT＄ 3,880

・ZONE F：NT＄ 2,880

グッズ付チケット特典

・VIP-A/B ：台北公演限定Tシャツ、記念チケットホルダーセット

・ZONE C/D/E：記念チケットホルダーセット

※ DAY1とDAY2で特典デザインは異なります。デザインは後日公開いたします。

チケット抽選受付

受付期間：2026年2月10日(火) 18:00 〜 2月16日(月) 23:59 (現地時間)

受付URL

https://zewgr.kktix.cc/events/e5530426

公演詳細

https://bang-dream.com/bsl-taipei2026

＜「BanG Dream!（バンドリ！）」とは＞

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

(C)BanG Dream! Project

関連リンク

「BanG Dream!（バンドリ！）」公式サイト

https://bang-dream.com