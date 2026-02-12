ツカダＧＨＤが３連騰、２６年１２月期２円増配予想と自社株買い発表を好感

ツカダ・グローバルホールディング<2418.T>が３連騰している。１０日の取引終了後に発表した２６年１２月期連結業績予想で、売上高７７７億９７００万円（前期比６．４％増）、営業利益１００億９５００万円（同５．８％増）、純利益６０億１４００万円（同２６．１％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を前期比２円増の１４円としたことが好感されている。婚礼受託事業の拡大やフォトウエディングの出店強化を通じて受注強化を図るほか、価値創造型の運営を推進することで施行単価及び収益性の向上を目指すとしている。



同時に発表した２５年１２月期決算は、売上高７３０億９５００万円（前の期比１５．０％増）、営業利益９５億４０００万円（同２８．８％増）、純利益４７億６８００万円（同７．４％減）だった。婚礼施行単価が緩やかに回復していることに加えて、インバウンド需要で国内ラグジュアリーホテルが堅調に推移したことなどが寄与し売上高、営業利益は増加したが、減損処理による投資有価証券評価損を計上したことで最終利益は減少した。



また、上限を３５万株（自己株式を除く発行済み株数の０．７４％）、または２億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は２月２４日から５月３１日までで、株主還元の更なる充実と資本効率の向上を図るのが狙い。



出所：MINKABU PRESS