「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日正午現在で第一三共<4568.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



１２日の東証プライム市場で第一三共が３日ぶりに反落。同社が１月３０日に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）の連結純利益は前年同期比４．２％増の２１７４億４６００万円となった。抗がん剤「エンハーツ」などが堅調だった。２６年３月期通期の同利益は前年同期比２．６％減の２８８０億円で据え置かれた。株価は３０００円割れの水準で軟調な展開が続いている。全体相場が上昇するなか、同社株の上値が重いことを嫌気する売りも出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS