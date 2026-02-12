アズジェントが後場急伸、プロダクト関連の受注環境改善で２６年３月期業績予想を上方修正

アズジェント<4288.T>が後場に入りカイ気配でスタートしストップ高の７７８円水準でカイ気配となっている。午前１１時３０分ごろに、２６年３月期の単独業績予想について、売上高を３０億円から３３億円（前期比１１．０％増）へ、営業利益を５０００万円から１億６８００万円（前期２億５００万円の赤字）へ、最終利益を５０００万円から１億５１００万円（同４億４０００万円の赤字）へ上方修正しており、これを好感した買いが流入している。



チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ＜CHKP＞製品で、大規模ネットワークで利用されるハイエンド製品の新規導入が進むなど、プロダクト関連事業で受注環境の改善が継続して進展していることに加えて、人員体制を見直したことによる人件費の最適化が継続していることや前期末に実施した固定資産の減損処理によるトータルコスト削減効果が継続したことが要因としている。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高２６億９８００万円（前年同期比２７．２％増）、営業利益１億６８００万円（前年同期１億８２００万円の赤字）、最終利益１億５１００万円（同２億７００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS