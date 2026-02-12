【ミニチュロス】チョコソースとシナモンシュガーをお好みで！
お店のような美しい仕上がり！【いちごのレアチーズケーキ】
現役パティシエ・megu'cafeによる、手軽で差がつく絶品ケーキ&焼き菓子レシピ。
見た目がとってもおしゃれで、味もおいしい。なのに、材料はスーパーで揃う身近なもので、特別な道具も不要！？しかも調理の工程も最小限でOK！
可愛すぎるスイーツを初心者さんでも簡単に作ることができると評判です。自分で楽しむのはもちろん、誰かにあげたくなってしまうお店みたいな仕上がりに感動するはず。
■＼ホットケーキミックスで／ミニチュロス＜保存期間／常温で当日中＞
韓国カフェで人気のチュロスをとことん手軽に再現。
揚げたてのカリもち食感は、手作りならでは！
チョコソースとシナモンシュガー、2種の味を楽しんで。
◆材料
長さ8cmで約15個分
【生地】
A バター……30g
グラニュー糖……5g
水……120ml
ホットケーキミックス……60g
卵……20g（約1/3個分）
【仕上げ】
チョコレート……50g
牛乳……50ml
きび砂糖、シナモンパウダー……各適量
◆下準備
・チュロスひとつひとつをのせるためのクッキングシート（耐熱のもの）を切り分けておく。
◆作り方
［ 生地を作る ］
1. Aを小鍋に入れて中火にかけ、バターを溶かす。
2. 沸騰したら火を止め、ホットケーキミックスを加え、ゴムベラで練り混ぜる。
マッシュポテト状になるまで練ることで、もっちりした生地に
3. 粉気がなくなったら、熱いうちに溶きほぐした卵を少しずつ入れてよく混ぜる。
卵の量は生地に合わせて調整を。もったり固めの生地が目安
4. 3を絞り袋に入れ、クッキングシートの上に8cm長さの直線、または好みの形で絞る。
口金は2cm以上の太めがおすすめ。リボン型やハート型もかわいい！
5. フライパンに2cmの油を敷き、170℃に熱して、クッキングシートごと片面2〜3分ずつ、きつね色になるまで揚げる。
クッキングシートは自然にはがれます。こんがりしたら裏返して
［ 仕上げる ］
6. きび砂糖に少量のシナモンパウダーを混ぜ、揚げたてのチュロスにまぶす。
7. チョコレートと牛乳を電子レンジで20〜30秒（チョコレートが溶けるまで）加熱して混ぜ、チョコソースを作る。
◆memo
絞り袋の口金はなくてもOKですが、星型で絞るとよりチュロスらしい見た目に！
＜注意点＞
•バターは無塩バターを使用しています。
•チョコレートは基本的に板チョコを使っています。
•電子レンジは600Wで加熱しています。
•「保存期間の目安」は、作った日を含めての日数です。それぞれラップなどで包装、またはジッパー付き保存袋や密閉できる保存容器に入れて常温（15℃〜25℃目安）で保存した際の期間です。
•SNSで紹介しているレシピと材料や作り方が異なる場合がありますが、どちらも間違いではありません。
著＝megu'cafe／『ふつうの材料だけで作る 新しいおうちカフェスイーツ』