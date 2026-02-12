¤«¤µÁý¤·ºÇ¶¯ÌîºÚ¤ÇÁá¿©¤¤ËÉ»ß¡ª¡Ö¤â¤ä¤·¤¿¤Ã¤×¤ê¤è¤À¤ì¤É¤ê¡×¡Ú¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¡ª¡Ý14kg¤ò³ð¤¨¤¿¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¸º¤é¤µ¤º¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯Äã»é¼Á¿©¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ½Å¥À¥¦¥ó¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤µ¤»¤ë¡ª¤ÈºÇ¶áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢Ìý¹µ¤¨¤á¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¡¢Áá¿©¤¤¤âËÉ¤²¤ëÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ª¤«¤º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
▷¥Ï¥ë¤µ¤ó
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼73Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡£45ºÐ¤Î¤È¤¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÆâÂ¡»éËÃ·¿ÈîËþ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¡£Äã»é¼Á¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kanal_recipe ¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª ¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¿·¾ï¼± ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©Æ²¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Ç14kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤â10kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ª
¢£¤â¤ä¤·¤¿¤Ã¤×¤ê¤è¤À¤ì¤É¤ê
¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤Î¥Ý¥ó¿Ý¤À¤ì¤¬¡¢¤ª¤Ê¤«¤È¿´¤òËþ¤¿¤¹
¡ã¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ë¡¼¥ë¡ä
¤ª¤«¤º¤Ï¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ßÄã»é¼Á¤ÇËþÊ¢¤Ë
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï1¿©20g°Ê¾å¡¢»é¼Á¤Ï1¿©15g°Ê²¼¤¬ÌÜ°Â¡£Æù¤äµû¤Ê¤É¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤ª¤«¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¡¢Æù¤Î»é¿È¤äÌý¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤ä¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢¤à¤·¤í¤ä¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ÏÄ«¡¢Ãë¤Ï150g¡¢Ìë¤Ï120g¿©¤Ù¤ÆOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËþÊ¢´¶¤âÂç¡£
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬219kcal¡¿±öÊ¬2.9g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á31.2g¡¢»é¼Á3.5g
¡¦¤È¤ê¤à¤ÍÆù¡ÊÈé¤Ê¤·¡Ë¡¦¡¦¡¦ Âç1Ëç¡ÊÌó300g¡Ë
¡¦¤â¤ä¤· ¡¦¡¦¡¦1ÂÞ¡ÊÌó200g¡Ë
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡¨¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸2
¡¡¨¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¦¡¦¡¦ Âç¤µ¤¸1
¡¡¨¦¤´¤ÞÌý ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý ¡¦¡¦¡¦Å¬ÎÌ
±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦¡¡ÊÒ·ªÊ´
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥¤È¤êÆù¤Ï8mmÉý¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
2¡¥Æé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢1¤ò1ÀÚ¤ì¤º¤ÄÆþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤ÇÌó3Ê¬¤æ¤Ç¡¢¤È¤êÆù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÅò¤ò¤¤ë¡Ê¤æ¤Ç½Á¤Ï¤È¤ê¤ª¤¯¡Ë¡£
3¡¥¤æ¤Ç½Á¤òºÆ¤ÓÊ¨Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤ä¤·¤òÆþ¤ì¡¢Ìó30ÉÃ¤æ¤Ç¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ2¡Á3Ê¬¾ø¤é¤·¡¢Åò¤ò¤¤Ã¤Æ´ï¤Ë2¤ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢A¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¤ä¤»¥³¥Ä¡Û
¤â¤ä¤·¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅº¤¨¤Æ¡¢¤«¤µÁý¤·¡õÁá¿©¤¤ËÉ»ß¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Êª²Á¹â¤ÇÆù¤âÌîºÚ¤â²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ°ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¼êº¢¤Ê¡Ö¤È¤ê¤à¤ÍÆù¡×¡Ü°µÅÝÅª¤ÊÀáÌó¿©ºà¡Ö¤â¤ä¤·¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤é¡¢°Â¿´¡£¤ªºâÉÛ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¡¢·îËö¤Ç¿©Èñ¤¬¥Ô¥ó¥Á¡ª¤Î¤È¤¤Ë¤â¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹