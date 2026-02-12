&TEAM K¤¬°¦¤é¤·¤¤¥Á¥åー´é¤òÈäÏª¡ª¡©¥á¥ó¥Ðー9¿Í¤Î¥½¥í¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥ÉÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â²Ä°¦¤¤¤â°î¤ì¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤¬ÆÃÁõÈÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ØÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ù3·î¹æ¤Î¥½¥í»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û&TEAM¥½¥í»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É①EJ¡¢FUMA¡¢K ②NICHOLAS¡¢YUMA¡¢JO ③HARUA¡¢TAKI¡¢MAKI ¡Ú¼Ì¿¿¡Û½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡õÉ½»æ
¢£&TEAM¤Î¥¯ー¥ë¤Ê´ãº¹¤·¤ä¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ðËþºÜ¡ª¡ØÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ù¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü
¡ØÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ù¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢3Åê¹Æ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¤¿¥¯ー¥ë¤Ê´ãº¹¤·¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤äÀÖ¤Î¥Ïー¥È¤ò¼ê¤Ë¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥·ー¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥á¥é¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¸«¤Ä¤á¤ë±Ô¤¤»ëÀþ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊEJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¡¢¤Ï¤À¤±¤¿³×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë»ÅÁð¤Ç¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤ëFUMA¡Ê¥Õ¥¦¥Þ¡Ë¡£K¡Ê¥±¥¤¡Ë¤Ï¼ê¼ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ÇÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä°ìÊý¡¢°¦¤é¤·¤¤¡È¥Á¥åー´é¡É¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ýー¥º¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë·è¤á¤ëNICHOLAS¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡Ë¡¢¥¯ー¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Ë¤¸¤à²ÄÎù¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊYUMA¡Ê¥æ¥¦¥Þ¡Ë¡£JO¡Ê¥¸¥ç¥¦¡Ë¤Ï¥Ïー¥È¤Ç±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¾®´é¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¡É¤ÊÉ½¾ð¤È¥Ïー¥È¤ÇÌÜ¤ò±£¤¹¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ýー¥º¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ¥¤»¤ëHARUA¡Ê¥Ï¥ë¥¢¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆTAKI¡Ê¥¿¥¡Ë¤Ï¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¥Ïー¥È¤ò»ý¤Ã¤¿½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£ºÇ¸å¡¢MAKI¡Ê¥Þ¥¡Ë¤Ï¡¢¥Ïー¥È¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤ÆËö¤Ã»Ò¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¥¯ー¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢±ÇÁü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â²Ä°¦¤¤¤â°î¤ì¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÌ¥ÎÏÁý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ïー¥È»ý¤Ä¤È¤ß¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ÎÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥Ïー¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£