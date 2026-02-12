新日本空調 <1952> [東証Ｐ] が2月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比64.1％増の95.4億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の125億円→145億円(前期は119億円)に16.0％上方修正し、増益率が4.4％増→21.1％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の66.7億円→86.7億円(前年同期は91.1億円)に30.0％増額し、減益率が26.8％減→4.8％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の80円→110円に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比25.8％増の37.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.2％→8.7％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

連結・個別ともに、売上高につきましては、概ね計画通りとなりましたが、利益面につきましては、工事採算の改善等により前回予想を上回る見込みです。なお、連結受注高につきましては、前回予想を220億円上回る1,770億円、個別受注高につきましては前回予想を240億円上回る1,540億円となる見込みです。



当社は、株主の皆様に対する利益の還元を重要な経営課題の一つと位置付けており、安定的に株主の皆様に還元するため、株主還元に関する基本方針を株主資本配当率（DOE）の下限を5％に設定して います。2026年3月期の業績が、直近に公表した業績予想を上回る見込みであること等を勘案した結果、期末配当金は、1株当たり40円から30円増配し、1株当たり70円とさせていただく予定です。

