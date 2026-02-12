バローホールディングス <9956> [東証Ｐ] が2月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.9％増の247億円に伸び、通期計画の280億円に対する進捗率は88.3％に達し、5年平均の82.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比40.9％減の32.9億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.5％増の96.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.5％→3.7％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

