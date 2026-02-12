日本特殊塗料 <4619> [東証Ｓ] が2月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.3％増の47.7億円に伸び、通期計画の56.5億円に対する進捗率は84.5％に達し、5年平均の58.3％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比58.0％減の8.7億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比18.7％増の19.4億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の7.3％→6.9％に悪化した。



株探ニュース

