共和コーポレーション <6570> [東証Ｓ] が2月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比31.6％増の10.2億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の12.9億円→14.3億円(前期は12.8億円)に10.8％上方修正し、増益率が0.5％増→11.4％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.1億円→6.5億円(前年同期は6.7億円)に27.0％増額し、減益率が23.4％減→2.7％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比49.1％増の2.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.2％→5.0％に改善した。



株探ニュース

