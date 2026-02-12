12日13時現在の日経平均株価は前営業日比121.19円（0.21％）高の5万7771.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1090、値下がりは466、変わらずは33と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を117.12円押し上げている。次いでイビデン <4062>が34.70円、ＫＤＤＩ <9433>が34.09円、豊田通商 <8015>が29.18円、信越化 <4063>が25.07円と続く。



マイナス寄与度は119円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、リクルート <6098>が49.24円、ＴＤＫ <6762>が24.07円、ベイカレント <6532>が14.87円、ディスコ <6146>が13.77円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、電気・ガス、水産・農林と続く。値下がり上位にはサービス、空運、その他製品が並んでいる。



※13時0分11秒時点



株探ニュース

