飛島ホールディングス <256A> [東証Ｐ] が2月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.5％増の46.1億円に伸び、通期計画の58億円に対する進捗率は79.6％に達し、5年平均の65.2％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比41.4％減の11.8億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.3％増の20億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.5％→5.9％に改善した。



株探ニュース

