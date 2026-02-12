卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」が4日から8日にかけて中国・海口市で行われ、男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が銀メダル、戸上隼輔（井村屋グループ）が銅メダルを獲得した。

中国トップ選手と互角の勝負を繰り広げるなど、日本の主力選手たちが存在感を発揮し、男子卓球界に好循環をもたらしている。

■世界卓球に向けて明るい材料に

今大会では出場した日本男子の全5選手がグループステージを突破するなど、チーム全体としても高いパフォーマンスを見せた。その中でも優勝争いに絡む活躍を見せたのが、張本智と戸上だった。

準々決勝で進化を示したのが戸上。世界ランキング2位（現在は3位）の林詩棟（中国）と対戦した24歳は、過去1勝5敗と苦手としていた相手に対し、第4ゲーム終了時点で1－3と劣勢。しかし、両ハンドの打ち合いで一歩も引かず、サービスとレシーブでも安定感を発揮。終盤に3ゲームを連取して逆転勝ちし、その勢いのまま銅メダル獲得へとつなげた。

一方の張本智は、グループステージ第2戦で黄鎮廷（香港）に敗れたものの、以降は尻上がりに調子を上げた。準決勝では戸上との同士討ちを4－1で制し、決勝では世界ランキング1位の王楚欽（中国）と対戦。中盤まで2－2と互角の展開を演じたが、最終的には敗れて準優勝となった。それでも、これまで“対王楚欽”で劣勢を強いられてきた中、昨年の「WTTチャンピオンズ横浜」決勝での勝利に続き、今回も互角に渡り合ったことは収穫と呼べる。

今大会では張本智と戸上が表彰台に立ち、日本男子の実力を改めて印象づけた。また、直前で出場を回避した松島輝空（木下グループ）は、最新の世界ランキングで自己最高の7位に浮上している。昨年から今年にかけて、この3選手はいずれも中国選手から白星を挙げており、エース・張本智に加えて、他の選手も世界と戦える布陣が整いつつあることは、今後に向けて明るい材料となっている。

4月下旬から5月にかけてはロンドンで世界卓球（団体戦）が控えており、チーム力を高める日本男子が中国勢に肉薄する可能性も十分にある。今後の戦いぶりからも目が離せない。