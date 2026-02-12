一文字一匹「保護犬フォント」登場　猫も収録、支援広げる書体が日本へ

台湾で社会現象となった「保護犬フォント」が日本上陸。ダイナコムウェア株式会社は、保護犬が文字を形作るカラーフォント「DF RunGoGo Type」を、2月9日より同社のフォントブランド「ダイナフォント」公式サイトで無料配布しています。

フォントを通じて保護犬への関心を高め、新しい家族との出会いを後押しすることを目的としたプロジェクトです。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「DF RunGoGo Type」は、ダイナコムウェア台湾と現地のクリエイティブスタジオ「Something Studio」のコラボレーションによって誕生しました。「一文字一文字が、一匹一匹の保護犬」というコンセプトのもと、ユニークなポーズをとる犬たちの写真をフォント化したものです。

台湾ではファミリーマートのプリントサービス「FamiPort」とも連携し、収益の一部を野良動物関連の公益団体へ寄付する取り組みも行われ、大きな反響を呼びました。

フォントは「DF華康明朝体W5」に含まれる英数字をベースに、保護犬たちの躍動感ある姿を組み合わせたデザイン。また、顔文字として猫の姿も一部収録されています。

収録されるのは英大文字26文字、数字10文字、顔文字10組で、カラーはブラックとイエローの2種類が用意されています。非営利目的に限り、誰でも無料でダウンロード可能です。

また、2月18日から開催される印刷メディアビジネスの総合イベント「page2026」では、ダイナコムウェアブースで本フォントを展示予定。数量限定でオリジナルステッカーの配布も行われるとのこと。

「DF RunGoGo Type」は、ダイナフォント公式サイトの「ダイナフォント × Something Studio コラボ書体『DF RunGoGo Type』」ページにて配布されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021204.html