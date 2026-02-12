謎解きクリエイター・松丸亮吾、父親との“顔出し”親子2ショット披露に反響「お顔そっくり」「お若い そして、かっこいいっ」 Creepy Nuts好きな一面も明かす
謎解きクリエイターの松丸亮吾（30）が11日、自身のXを更新。「千葉の実家に帰り、パパとランチ食べてました」と報告し、父親との“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「お顔そっくり」「かっこいいっ」Creepy Nuts好きな72歳父親との“顔出し”2ショット披露の松丸亮吾
「こう見えてもうすぐ72歳になる、『Creepy Nuts』のライブが大好きな松丸パパ」と紹介し、共に黒のジャケットで決めた親子ショットを披露。「いつまでも元気で若々しくいてほしい!!」と願い、投稿を締めくくった。
コメント欄には「お顔そっくりですね！さすが親子！」「お父さん若々しいですね」「72歳?!全然見えません…」「お父さま、お若い そして、かっこいいっ」「福耳もお父様譲りなんですね！」「パパさんとランチいいですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
