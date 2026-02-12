映画『ほどなく、お別れです』原作本公開直後に初の文庫ランキング1位【オリコンランキング】
俳優・浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』の原作本で、2018年「小学館文庫小説賞」大賞を受賞した長月天音氏の『ほどなく、お別れです』が、2月12日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で、初の1位を獲得。週間売上は1.0万部で、累積売上は14.3万部となった。
【写真】どこか儚げ…目黒蓮の妻役を演じた新木優子
文庫版は2022年7月に発売後、文庫ランキングTOP100圏外だったが、映画化発表以降の2025年5月12日付で9位にランクインし、本作初のTOP100入りにしていきなりTOP10入りを記録。その後、公開直前の2026年2月9日付では本作最高位となる6位にランクイン。2月6日の映画公開を受け、最新2月16日付でさらに順位を伸ばし、初の1位に躍り出た。
本作は、とあるきっかけで葬儀会社に就職したヒロイン・美空と、指南役の葬祭プランナー・漆原がタッグを組み、「最高の葬儀」を目指す物語。同名映画では、美空役を浜辺、彼女を厳しく指導する漆原役を目黒が演じるほか、森田望智、光石研、志田未来、渡邊圭祐、古川琴音、北村匠海らが出演している。
