ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのアイスダンスフリーが11日（日本時間12日）に行われ、マディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組（米国）が134.67点をマークし、合計224.39点で銀メダルを獲得した。美しい演技を見せたなか、日本ファンは2人が身にまとった衣装にも注目。「微妙に違う？」「変わったよね？」とある変化を指摘している。

まるで闘牛士のように、リンクの上を華麗に舞った。19番滑走で登場した2人の完成度の高い演技に多くのファンが引き込まれたが、団体戦と同様、今回もチョックが着用していた妖艶な衣装がネット上で話題に。シックな透け感のある黒い衣装で、闘牛士のような赤いマント風のスカートを身にまとい、「美しいスカートの舞い」「火を噴いてるようで大好き」と絶賛の声が溢れていた。

もっとも日本のファンは「団体戦のときのやつと微妙に違う？」「スカート変わったよね？」「あれ？団体戦の時と衣装のスカートが違う？付け替えた？」とチョックのスカートにあった、ある変化を発見した。

団体戦では表が黒、裏地が赤だったが、今回は表も赤のスカートに変わっており、熱心なフィギュアファンは「チョックさんのスカート裏地だけが赤じゃなかったっけ？」「団体戦の時は表黒、裏赤だったけど個人戦では表にも赤が見える」としっかり気づいていた。



