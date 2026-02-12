「からだが喜ぶバッグ」って何！？【studio CLIP】見た目も可愛い「機能性バッグ」

毎日使うバッグは、デザインだけではなく機能性も高いアイテムを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の“からだよろこぶシリーズ”から登場しているバッグ。軽量素材や肩への負担を軽減する仕様など、嬉しい機能が詰まったアイテムです。今回はその中から、サッと手に取りやすいショルダータイプのバッグをピックアップしました。

収納力◎ 7つのポケット付きショルダーバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶチャームショルダーバッグ」\4,690（税込）

春の新作として登場したのが、軽量のナイロン素材を使用したショルダーバッグ。内側と外側に合計7つのポケットがついており、小物を整理して収納できる優れものです。フロントのポケットについたロゴ入りチャームが、さりげないワンポイントに。公式サイトによると「本体を体にフィットさせやすい構造」「太めのショルダー紐は荷重を分散させる効果あり、肩にかかる負荷を軽減」という仕様なので、気になる人は試してみて。

トレンド感のあるワンハンドルバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶワンショルダートートバッグ」\4,690（税込）

スタイリッシュなデザインのワンハンドルバッグ。なめらかなレザー調の素材感がきれい見えをサポート。重さは約490gという軽量仕様だから、荷物が多い日も楽に持てそうです。内側には3つのポケットが付いており、ごちゃごちゃになりがちな小物を整理して収納可能。こちらも太めショルダーと体にフィットさせやすい構造になっています。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M