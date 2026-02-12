姉のエリート彼氏「低レベルな大学目指してるんだな」こんな男と婚約するなんて。数年後、『皮肉な結末』が

筆者の話です。姉の彼からの電話を受けた私。名乗りもせずに姉の名前を呼び捨てするような彼に、「しつけが悪い」と非難されました。医学部生で裕福な実家を持つ彼に夢中の姉。しかし幸せの絶頂の婚約後、彼の本性が露わに……！

不審な電話

姉のA子は大学時代、医学部の学生と交際していました。

当時、私は高校生でした。

ある日、自宅の電話が鳴り、受話器を取ると男性の声がしました。

「A子、いる？」

つっけんどんな、命令するような口調。

挨拶もなく、名乗りもしません。

私はこの電話を掛けてきた人物が姉の彼だとは知らず、不審者ではないかと思ったので「いません」と答えて、電話を切りました。

その日の夜、姉が険しい顔で私の部屋に入ってきました。

「ちょっと、あんた！ 彼からの電話、なんで切ったの！」

「え？ あれ、姉ちゃんの彼だったの？ 名前を名乗らないし、いきなり呼び捨てだったから不審者かと思ったんだけど？」

「彼が怒ってたよ！『A子の妹はしつけが悪い！』って！」

「しつけが悪い？」

私は絶句しました。

名乗りもせず、挨拶もせず、いきなり姉を呼び捨てにした相手が、私の対応を「しつけが悪い」と非難するとは。

さらに、姉は怒って捲し立てます。

「彼、都内の私立エリート高校出身で、お家も裕福なの。礼儀にうるさい人なのよ！」

「いいから！ 次からはちゃんと対応しなさいよね！」

姉はそう言って部屋を出て行きました。

私は納得がいきませんでしたが、姉はその彼氏にすっかり惚れ込んでいるようで、何を言っても耳を貸そうとはしませんでした。

自慢話と上から目線

それから、姉の彼は毎週末に家に来るようになり、来る度に自慢話が始まります。

「俺の出身高校、偏差値70超えてたからさ」

「うちの親父、色々事業をしてるんだよね」

「医学部って大変だけど、まあ俺には余裕だったかな」

姉は彼の話にうっとりと耳を傾けていましたが、私は心底うんざりしていました。

彼は私に対して常に上から目線でした。

「A子の妹、どこの高校行ってるの？ ああ、公立か。まあ、頑張ってね」

「大学、どこ目指してるの？ え、その大学？ 悪くないけどレベル低いよね」

姉は彼の言葉に何も言わず、笑って相槌を打っていました。

私は、この人と姉が結婚しなければいいのにと心から思っていました。