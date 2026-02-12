進化しても、やっぱり名品！！【エクセル】あの大人気「アイシャドウ」がリニューアル♡

エクセルを代表する名品の一つ「スキニーリッチシャドウ」は、絶妙なニュアンス違いのブラウン系アイシャドウが揃っているシリーズ。発売から10年以上愛され続けて、なんと累計販売個数は1,000万個突破。そのエクセルのアイコンアイテムが、この度リニューアル！ 粉質やツヤ感がアップデートされ、より洗練された仕上がりを目指した全7色が登場しました。今回はその中から、新たに追加された01・02・05の3色を中心に、実際の使用感をレポートします。

ロングセラーアイシャドウが、質感アップでリニューアル

【エクセル】「スキニーリッチシャドウ N」下からSK01、SK02、SK05 \1,650（税込）



2月17日に発売されるこちらは、定番アイシャドウとして親しまれてきた「スキニーリッチシャドウ」の使いやすさはそのままに、粉質やツヤ感を中心にアップデートされたリニューアル版。実際に使ってみると、パウダーとは思えないほどしっとりとなめらかな塗り心地で、驚くほどムラになりにくいのを実感。透け感のある発色で、グラデーションもテクニックレスに仕上がります。上質で洗練された質感は、日常使いしやすいのに、どこか色気も感じさせてくれるようでした。

きちんと感をつくる、基準になるニュートラルブラウン

SK01 トゥルーブラウン

「SK01 トゥルーブラウン」は、クリアなニュートラルブラウンで、思わず手に取りたくなるパレット。比較的クールな色合いが、目元をすっきりと洗練された印象に仕上げてくれます。肌トーンを問わずなじみやすく、このシリーズの“基準色”と呼びたくなる存在です。

発色はクリアで、薄く密着しながら素肌に溶け込む印象。薄膜のツヤがきれいに広がり、細かなパールは「素肌から滲むような輝き」を演出してくれます。

締め色は、今回試したパレットの中でも効きがよく、きちんと感が欲しい日に頼れそうな1色。それでいて重ねても濃くなりすぎず、グラデーションも自然。オフィスメイクから大人っぽくまとめたい休日にまで、幅広く使いやすいブラウンです。

透明感と甘さをひとさじ。大人のグレージュブラウン

SK02 フォギーブラウン

「SK02 フォギーブラウン」は、グレージュニュアンスのブラウン。ピンクやパープルを含んだ色味が透けるように重なり、目元に自然な透明感を与えてくれます。きちんと感がありながら、甘さをほんのり感じさせる、大人向けのバランスです。

今回試したパレットの中でも、パールが繊細かつ上品、また多色で、光をきれいに集めるよう印象を受けました。全体のトーンは落ち着いていながら、さりげなく華やかさを足してくれます。締め色は01ほどは強く出ず、ふんわりとした陰影をつくるタイプ。目元をやさしく引き締めたいときや、落ち着いたメイクに甘さを重ねたいときに、ちょうどいいカラーです。

血色と華やかさを仕込む、ボーダレスなオレンジブラウン

SK05 アプリコットブラウン

「SK05 アプリコットブラウン」は、温かみのあるオレンジブラウンで、今回試したパレットの中ではいちばん華やかなムード。オレンジ特有の存在感はありつつも、赤みを含んだコーラル寄りの色設計で、肌から浮きにくく、きれいめにまとまりやすいのが特徴です。シャレ感が出すぎず、大人でも取り入れやすそうです。

軽やかな発色がよく馴染み、血色を自然に引き上げてくれます。ピンクやゴールド系のパールは繊細にきらめき、ツヤはしっかり感じられるのに、重たさはなし。締め色もやさしめなので、華やかさがありながらもやりすぎ感は出ません。顔色を明るく見せたい日や、表情に多幸感をにじませたいときに、気分まで引き上げてくれそうです。

3色それぞれ仕上がりの方向性が異なるため、「なりたい目元」で選びやすいパレット。気になる色から、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F