元F1ドライバーのラルフ・シューマッハ（50）が、パートナーのエティエンヌ・ブスケ＝カサーニュ氏と婚約した。2024年7月に同性愛者であることを公表していたラルフは、インスタグラムにエティエンヌ氏と笑顔でグラスを交わす写真を投稿。結婚の決意を次のように連名で綴っている。



【写真】笑みを浮かべ仲よさそうな2ショット

「ラルフ・シューマッハとパートナーのエティエンヌ・ブスケ＝カサーニュが結婚することをここに報告します。お寄せいただいた多くの温かい祝福の言葉に、二人は大変喜んでおります。ラルフとエティエンヌはこれ以上の個人的な詳細についてはお答えしません。プライバシーを尊重してくださいますようお願い申し上げます。ご理解に感謝いたします」



この喜ばしいニュースに、2015年に離婚した元妻のコーラ＝コラリーヌ・シューマッハも「（パートナーの）スティーブンと私は、ラルフとエティエンヌの幸せと万事の成功を祈っています」と祝福のコメントを寄せた。



また、息子のデビッド・シューマッハも「お父さんが、男性であろうと女性であろうと、本当に心地よくて安心できる人をようやく見つけられたことを、僕もとても嬉しく思っています。僕は100％お父さんの味方だよ。心からおめでとう」と父の選択を全面的に支持している。



ドイツ紙ビルトによると、2人は5月に多くの時間を過ごすサントロペで、3日間にわたる結婚式を計画しているという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）