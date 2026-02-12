日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１２日、衆院選で“大敗”した中道改革連合が１３日に新代表を選出する予定であることを報じた。

８日に投開票が行われた衆院選で自民党が３１６議席を獲得したことに対し、中道は公示前の１６７議席から約７割減の４９議席に終わった。１１日に中道は議員総会を行い、野田佳彦共同代表が謝罪し、共同代表の辞任を表明したことを伝えた。

また立候補条件となる推薦人は今回に限り不要となり、立憲民主党・元幹事長の小川淳也氏、小選挙区で８連勝を果たした階猛氏らが立候補表明したことを紹介した。

これにＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・佐藤大樹は「リーダーを決めるというのは大事だと思うのですが、支持を広げるだったり議席を取り戻すというのが目標であれば、僕からすればこれからどんな政策を国民に提示してくれるのか、まずはそこ次第だなと思います」とコメント。

これにＭＣの山里亮太も「今回の大敗ってものすごく大事なものであって、国民の求めるものの裏返しだから、国民はそんなことを求めてないよというメッセージ」と賛同。「だから政策よりも政局中心で相手の批判とか揚げ足を取ることばっかりをやっているけど、それを聞いたところで我々はあなたたちを支持しませんよということなので、これからは揚げ足取りとかではなく、批判の競争をするのではなく提案の競争になっていかないともうだめですよということだと思う」と私見を続けていた。