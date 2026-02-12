BreakingDown“情報の外部漏洩”報告 対象者に「損害賠償請求を行うことを決定」
格闘家の朝倉未来がCEOを務める格闘技イベント『BreakingDown』のSNSアカウントが11日、「出場選手情報及びマッチメイク情報の漏洩に関するお知らせ」と題した声明文を公表した。
【画像】BreakingDown「出場選手情報及びマッチメイク情報の漏洩に関するお知らせ」声明文
本件の概要として「BREAKINGDOWN19オーディションに関連する出場選手情報およびマッチメイク情報が、参加選手と第三者によって外部に漏洩されました」と報告し、「関係者の努力および視聴者の皆様の期待を裏切る極めて遺憾な行為であると認識しております」と表明。
漏洩は「本件を重大な契約違反および信頼毀損行為と判断」し、「事実関係の調査を進めるとともに、対象者に対して厳正に対処する方針です。既に対象者に対し損害賠償請求を行うことを決定しており、今後も法的措置を含めた対応を検討・実施してまいります」と方針を説明した。
再発防止にむけて、情報管理体制の見直しおよび契約・運用フローを強化し、同様の事態が発生しないように体制整備の徹底を約束。視聴者や関係者へ「ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
最後に「今後も公正かつ誠実な大会運営を徹底し、皆様の信頼に応える団体であり続けるよう努めてまいります」と締めくくった。
