レアル・マドリードは11日、欧州スーパーリーグ構想についてUEFAと合意したことを発表した。



「UEFA、EFC（欧州サッカークラブ協会）、レアル・マドリードCFは、欧州クラブサッカーの利益のために合意に達しました。欧州サッカーの利益のための数カ月にわたる協議を経て、UEFA、EFC（欧州サッカークラブ協会）、レアル・マドリードCFは、原則合意に達したことを発表します。この合意は、スポーツの実力主義の原則を尊重し、クラブの長期的な持続可能性を重視し、テクノロジーの活用を通じてファン体験を向上させることを目的としています。この原則合意は、最終合意が実施されれば、欧州スーパーリーグに関する法的紛争の解決にも役立ちます」





これをもって、いったん欧州スーパーリーグ構想とそれにまつわる対立は終了することになる。2021年4月に発表された欧州スーパーリーグ構想は、欧州のエリートクラブによる新たなコンペティションの設立を目指した。当初はレアル・マドリードをはじめバルセロナ、アトレティコ・マドリード、アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ユヴェントス、ACミラン、インテルの12クラブがこの新リーグ創設に合意したが、発表から2日でプレミア勢のすべてが離脱した。初代会長となったのはレアルのフロレンティーノ・ペレス会長であり、その後バルセロナなども離脱するなかレアルだけがスーパーリーグの創設を主張する構図となっていたが、ついに折れたようだ。試合増による選手負担がサッカー界の慢性的な問題となるなか、この構想が支持されることはなかった。シティのペップ・グアルディオラ監督や、当時リヴァプールを指揮していたユルゲン・クロップ氏もこの構想に対して懐疑的な見方を示しており、特に現場からの反発は大きかったようだ。