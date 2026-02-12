2月22日から新シーズンが開幕するアメリカのメジャーリーグサッカー（MLS）。しかし開幕を前に、同リーグ最大のスターであるインテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが負傷したとクラブが発表した。



「メッシは、エクアドルでのバルセロナSCとの試合中にハムストリングの筋肉を痛め、それ以来その症状が続いているため、2月11日のトレーニングに参加しませんでした。選手は追加の医療検査を受け、診断が確定しました。トレーニングへの段階的な復帰は、今後数日間の臨床的および機能的な経過によって決定されます」





ハムストリングを負傷したというメッシ。メッシは8日のバルセロナSCとの試合で、1ゴール1アシストを記録したが、58分にピッチを退いている。インテル・マイアミはこの負傷を受けて、今週末にプエルトリコで行われるインディペンディエンテ・デル・バジェとの親善試合を延期することを正式に発表した。メッシ本人もファンに向け、動画で謝罪のメッセージを送っている。「その場にいられなくて本当に残念です。皆さんがチケットを購入し、この試合を楽しみにしていたことは知っています。またすぐにお会いできることを願っています」リーグ開幕直前という最悪のタイミングとなったが、スペイン『MARCA』は、今夏行われる北中米W杯への影響にも言及しており、「アルゼンチンを揺るがす」と報じた。まだ4カ月あるため、この負傷が直接の原因となってメッシが大会出場を逃すことは考えにくいが、コンディション面で不安を残すことになった。インテル・マイアミはメッシの負傷に対して慎重な姿勢を見せており、『CBS Sports』も「彼に無理強いしないことは極めて重要」とインテル・マイアミだけでなくアルゼンチン代表への影響を懸念している。インテル・マイアミは開幕戦でソン・フンミン擁するロサンゼルスFCと対戦するが、この試合にメッシが出場できるかどうかは現時点では不透明だ。