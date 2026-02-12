NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第94話は、「松江に残るか、熊本へ行くか」という選択を前に、トキ（髙石あかり）の気持ちが大きく揺れた回だった。錦織（吉沢亮）はヘブン（トミー・バストウ）を松江に引き留めようと奔走し、一方のトキはサワ（円井わん）の言葉が引っかかったまま、決めきれずにいる。そんな迷いに答えを出すきっかけとして描かれたのが、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）のもとで過ごす、久しぶりの時間だった。

錦織が必死だったのは、松江の寒さを理由にヘブンが熊本へ向かう気配を見せたからである。温かいコートまで用意し、行かないでほしいと真正面から止めにかかる。錦織にとってヘブンは、学校のためだけではない存在になっている。松江に根を張って築いてきた関係を、ここで簡単に手放したくない。その焦りが、言葉の端々ににじむ場面だった。

錦織は江藤（佐野史郎）のもとへも足を運び、トキがいる限り、ヘブンは松江に残るだろうと報告する。だが、そのトキも今は揺らいでいる。トキ自身が松江に残るのか、熊本へ行くのか、胸の中で定まらないまま。気持ちの揺れの原因になっているのが、サワの言葉である。トキは大好きな松江を手放したくはない、けれどラシャメン騒動のことを思い出しては苦しんでいる。

そこでトキが向かったのがタエのもとだった。久しぶりの再会となった三之丞との時間は、賑やかというより、ぎこちなさを含んだ温度で進む。印象的なのは、タエが慣れない手つきで必死に料理をする場面だ。出来上がったご飯は焦げ、味噌汁には何かが入っている。それでもタエは笑顔で「大丈夫よ」と言う。完璧なもてなしではない。むしろ不器用さが見えている。だからこそ、そこに作りものではない家の空気があった。トキは心配そうに見守りながら、その温かさに触れていく。

自分が育ってきた場所、支えてくれた人たち、ようやく取り戻してきた関係。それを手放して熊本へ行くことが、本当に自分の望みなのか。トキの中で、答えが形になりはじめる。ただし、ここで三之丞が告げるのが「これまでもらったお金を返していく」という言葉だ。助けられてきた側の誇りと、甘えたままではいられないという決意。トキが守りたいと思った松江の家族は、守られるだけの存在ではなく、各々が自分の足で立とうとしている。その背中を押してくれたのがタエだった。「自分のために正直に生きて」。ここでのタエは、母として諭すというより、トキの人生を1人の人間として尊重する言葉を渡している。誰かの期待や体面ではなく、トキ自身の気持ちで決めなさいというメッセージだ。

家へ戻ったトキを待っていたのは、家族の決断だった。勘右衛門（小日向文世）は「松江に残る」と司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、ヘブンに伝えていた。ヘブンから金をもらって暮らしている自分たちが一緒にいることで、また騒ぎが起きるかもしれないから、と。勘右衛門の判断には、家族を守るために自分が引くという覚悟がある。

そこでヘブンは「2人だけで熊本へ行こう」とトキに持ちかけると、大好きな松江と家族を手放して行くことはできないトキは「ダメ！」と声を上げる。そこでヘブンは、ようやく本当の理由を口にする。熊本行きを決めたのは自分が行きたいからではなく、トキを守りたいからだ。外を歩くだけでも世間の目を気にしなければならない日々を見て、ここにいたらまた同じことが起きるかもしれない。誰も2人を知らない土地なら、トキはもっと楽に息ができる。それはトキを傷つけたくないという切実さから出た言葉だった。

サワが口にした「誰も知らないところへ行く」という羨ましさは、トキの中で小さく残っている。楽になれる未来が確かにあるとわかってしまったからだ。けれど同時に、松江で積み上げてきた関係や生活も、トキにとっては捨てられない大切なもの。その2つの間で揺れるトキを丁寧にすくい取った素晴らしい回だった。（文＝川崎龍也）