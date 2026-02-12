いろんな世界を覗いてみるなら...　ド定番『ミナミの帝王』から連載中の注目作『バルバロ！』まで【大阪が舞台の二次元まとめ】

「大阪が舞台の作品」といえば――？

読者の皆さんそれぞれに、思い浮かぶ作品があっただろう。

古いもの、新しいもの、漫画、アニメ、ライトノベル。様々な作品の舞台になっている、大阪。

どんなものがあるのか、14作品をピックアップした。

【漫画】コーポ・ア・コーポ

芥川賞作家・西村賢太氏 大絶賛!!

「得体の知れぬ日常を底知れぬ生命力で渉(わた)る。そんな人たちが、ここにいる。」

ある日住人の一人が首を括った──。

訳ありの住人たちが住む、大阪の安アパートを舞台に、借金、DV、援交などなど、堕ちて生きる人間たちの人生の機微を綴る、ファッキン下流生活譚!!

飄々として過激。機微繊細にしてタフ。

今、最も読むべき漫画家・岩浪れんじ、衝撃の初単行本!!

【漫画】モノノケソウルフード

音楽を奏でる動機には、純なのも不純なのも数多あれど、金でも酒でも女でもなく、ただ美味い打ち上げ飯を食わんがためにバンドを続ける男たち。食の宝庫、大阪を舞台に、その「けったいな」男たちが繰り広げるドタバタ青春ドラマに乞うご期待！

大阪ならではの魅力的な料理満載でお届けします！

【漫画】バルバロ！

ここは関西某所ファッションヘルス。今日もさまざまな性癖や欲望を持った男たちが客としてやって来る。相手をするは、底抜けな明るさを持つ太めのまゆみ、元ヤンでМ男に好かれるチナツ、教養が見え隠れする細め美人シヲ。『コーポ・ア・コーポ』『セーフセックス』の岩浪れんじが、たおやかに、したたかに、たくましく生きるヘルス嬢たちの人生を活写する！

【ライトノベル】誰でもなれる!ラノベ主人公 〜オマエそれ大阪でも同じこと言えんの?〜

オタクでオカルトな大阪日本橋の日常系魔術群像ストーリー、ゆるっと開幕!

やれやれ系ラノベ主人公に憧れ、「異能バトルが起きたらなあ」と夢想する平凡な高校生・恭介。大阪の高校に転校してきた彼がオタ街・日本橋で出会ったのは、ダメ親の借金を返済して魔術結社からの足抜けを願う魔術師の少女、"ポンバシのワルキューレ"の異名を持つデスコア系地下アイドル、異世界転生者を自称するポンコツ美女、家出中の病弱薄幸な幼女、そしてヤクザと本物の悪魔で!?

騒動の始まりは恭介が日本橋でゲットした一冊のレア同人誌。思わぬ幸運にはしゃぐ恭介だったが、それをきっかけに身の回りでリアル異能バトルが勃発したことには全く彼は気づかなかった......。

オタクでオカルトな大阪日本橋の日常系魔術群像ストーリー、ゆるっと開幕!

【漫画】じゃりン子チエ

大阪の下町でホルモン焼き屋を切り盛りするチエちゃんは小学５年生。父親のテツは無職でケンカとバクチに明け暮れ、母親のヨシ江は家出中。そんな逆境にもめげず、大人顔負けのたくましさで奮闘するチエちゃんと、個性的な登場人物たちが大騒動を巻き起こす！

舞台は大阪市西成区。

【漫画】ナニワ金融道

「大阪一の金融屋になる！」勤め先が倒産し失業した灰原達之は、金融業を天職と決め金融会社「帝国金融」の営業マンとして働くことに。

しかし、それは甘い仕事ではなく、灰原は借金を肩代わりしてソープ嬢になった女、詐欺に手を出した男、闇金業者との対決など、金にまつわる様々な人間ドラマや裏社会の事情に直面していく......。

【漫画】ミナミの帝王

鬼の住む街、大阪ミナミ...。十一（トイチ）の高利貸し、萬田銀次郎がキリトリ三昧！ 《十一の銀次郎 １〜４》自動車整備会社社長・徳永と銀次郎の一騎打ち！ 逃げる男と追う男、果たして...？

【漫画】なんと孫六

大阪一の不良校・浪城に入学した天才野球少年・甲斐孫六。甲子園で、学校で、さてまたケンカでも、孫六行く処、常に波乱、騒乱極まり知らず!!

【ライトノベル】りゅうおうのおしごと！

竜王(将棋界最高位)の家にやってきたのはJS(女子小学生)の押しかけ弟子だった!?

玄関を開けると、JSがいた――

「やくそくどおり、弟子にしてもらいにきました!」

16歳にして将棋界の最強タイトル保持者『竜王』となった九頭竜八一の自宅に押しかけてきたのは、小学三年生の雛鶴あい。きゅうさい。

「え? ......弟子? え?」

「......おぼえてません?」

憶えてなかったが始まってしまったJSとの同居生活。ストレートなあいの情熱に、八一も失いかけていた熱いモノを取り戻していく――

舞台は大阪市。

【ライトノベル】ぼくたちのリメイク

ゲーム会社勤務だった橋場恭也は夢破れて実家に帰ることになったのだが、目が覚めるとそこは10年前だった......。なぜか諦めたはずの芸術系大学に通っていて、しかも憧れだった後のクリエイターたちが同級生に!?

作品の舞台のモデルは大阪芸術大学。

【漫画】ラブ★コン

必要以上にデカい女・小泉リサと、必要以上にちっこい男・大谷敦士。2人には"オール阪神・巨人"なんてコンビ名までついてる。だけど、本当のリサは恋に悩むフツーのコで......!?

【漫画】赤灯えれじい

柳川サトシ19歳、地味でヘタレでフリーター。ガードマンのバイト中に、年上で金髪でケンカっ早いヤンキー娘・チーコに一目ぼれ☆ こうなったら、ドツきドツかれ（ゲロ吐いてでも！）彼女につり合うカッチョい男に......なれるんやろか......？ ためらう恋と、ぬくもりいっぱい。闇夜の赤灯（せきとう）に導かれて――ヘタレ男の青春が、はじまる!!

【漫画】ザ・ファブル

鈍色の愛銃ナイトホークを手に、"殺し屋ファブル"が町にやってくる──!!

どんな敵も鮮やかに葬り去る"殺しの天才"通称ファブルは、相棒の女とともに、日々、裏社会の仕事をこなす日々‥‥。

だがある日、ボスの突然の指令を受け、"○○○"として、まったく新しい生活を送るハメに‥‥。

そしてファブルの野蛮で、滑稽で、奇妙な"寓話"が弾け出したッ‥‥!!!

"寓話"と呼ばれし、風変わりな"殺しの天才"が、この待ちにひっそりと棲んでいる──!!

舞台である架空の町・大平市のモデルは岸和田市。

【アニメ】ハンドシェイカー

ハンドシェイカー-手を繋ぎ、深層心理から生まれた武器"ニムロデ"をもって互いに戦う者達。己が「願い」を叶えるため、"神"にまみえ、"神"を打ち破らんと数多のハンドシェイカー達がその頂点を目指し、競い争う。その果てにあるものとは-。

「こんなのもあるよ！」ご当地作品情報＆口コミ募集中

大阪が舞台・モデルの漫画やアニメ、ライトノベルをご存じの方は読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、教えてもらえませんか？

あなたのイチオシ作品を、熱いメッセージと共に紹介してもらえると嬉しいです！

大阪以外のエリアでももちろん大歓迎。情報、お待ちしてます！