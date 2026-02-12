巨人ＯＢで野球解説者の槙原寛己氏（６２）が１２日、東京のチームとして初めてＢＣリーグ参戦を目指す「東京レジデンシャル」のＣＣＯ（チーフ・コミュニケーション・オフィサー）に就任し、都内で会見を行った。

槙原ＣＣＯの役割は、地域から愛される球団、市民にとって身近に感じられるチーム作りを推進していくこと。会見では「この年齢になりまして、こういうチャンスをいただいたというところで非常に身が引き締まる思いで今日を迎えています。（活動拠点とする）あきる野市、青梅市もそうですが、ＢＣリーグを改めて皆さんに周知してもらうという意味では、コミュニケーションをより大事にするということでＣＣＯ。非常にやりがいを感じています」と意気込みを語った。

２７年からのリーグ参戦を目指して、今後監督、コーチ、選手を集めていくが、槙原ＣＣＯも選手の獲得や技術面での助言も行っていく予定。将来的なＮＰＢへの選手輩出にも意欲を見せ「速い球は投げられるけど、守備はめちゃくちゃ下手だとか、ほかの部分で（５段階評価で）５を持っている選手を伸ばしたいし、歓迎したい。自分も守備が下手ですごく苦労したが、速い球が投げられるところでプロで活躍できた。そういう人たちを受け入れて、プロの選手にしていくことができたら」と青写真を描いた。