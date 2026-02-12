辻希美、義母の古希祝いで家族の“似顔絵”をプレゼント 義母＆第5子・夢空ちゃんの2ショットも公開「沢山の孫の為にも健康でいてほしいです！」
タレントの杉浦太陽（44）＆辻希美（38）夫妻が11日、それぞれのブログを更新。辻の義母にあたる杉浦の母が70歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族でお祝いする様子を公開した。
【写真】第5子・夢空ちゃんにミルクをあげる辻の義母
辻は「たぁくんのお母さんのお誕生日のお祝いをしました」とつづり、杉浦と5人の子どもたちと義母を囲んだ家族ショットをアップ。「焼肉orサムギョプサルを食べて似顔絵をプレゼント」したといい、義母は「泣いて喜んでくれました」と伝えた。
また、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）を抱いてミルクをあげる義母の姿も披露。これに対し杉浦も自身のブログで「ユメにミルクをあげてる姿がいいですねぇ」とうれしそうに母の姿にコメントした。
辻は「まだまだ沢山の孫の為にも健康でいてほしいです!!!!!!!!」と伝え、杉浦も「まだまだ70歳!!健康で元気でいてください」と愛あるメッセージを送っている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
