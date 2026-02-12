¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤¬º£µ¨½é¼ÂÀï·Á¼°¡¡£×£Â£Ãµå¤Ç£²°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É»²²Ã¤Ø
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬£±£²Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Ëº£µ¨½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡££³·î³«Ëë¤Î£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç²ñµå¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£µ¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢¾®ÉÍ¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£Â³¤¯¥É¥é£´¡¦³§Àî¤Ï±¦Á°ÂÇ¡¢£²ÂÇÀÊÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï»Íµå¡¢¾®ÉÍ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±·³¤Ï¤¢¤¹£±£³Æü¤Ë£²¼¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ë°ÜÆ°¡££³·î³«Ëë¤Î£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë±¦ÏÓ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á²Æì¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤Ï°ìÅÙÎ¥¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡££±£°Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤â¤¦¤ªÊÌ¤ì¤Ç²Æì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¼ä¤·¤¤¤Î¤Ç£±ÉÃ£±ÉÃ¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï£±·îº¢¤«¤é£×£Â£Ãµå¤òÍÑ¤¤¤¿Îý½¬¤ò³«»Ï¡£¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¤Ë¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÂç²ñµå¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢£³·î¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£