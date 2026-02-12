ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のアニメシリーズ「ストレンジャー・シングス：1985年の冒険」は、正史の空白を埋める“幻のシーズン”のような位置づけになりそうだ。ショーランナーのエリック・ロブレスが語っている。

本作の舞台は、ドラマ版のシーズン2とシーズン3の間にあたる1985年。凍てつく冬のホーキンスで、おなじみのキャラクターたちが新たなモンスターと戦い、町を恐怖に陥れる超常現象の謎に挑む。

米のインタビューでロブレスは、本作を「そのまま実写化しても成立する」と説明。「ホーキンスに戻り、“失われたシーズン”のような感覚を描きたかった」といい、「子供たちが世界を救おうとしていなかった時代――ただ町を守ろうとしていた時代」への回帰を目指したという。

本作でエルやマイクらが立ち向かうのは、足元から忍び寄る恐怖だ。「ホーキンスは冬で、町全体が雪の海に覆われている。それが新たな危険をもたらすことになります」とロブレス。「僕は『ジョーズ』の大ファン」としたうえで、本作の恐怖演出が『ジョーズ』に着想を得ていることも明かした。その一端は、でも確認できる。

本作は「ストレンジャー・シングス」シリーズ初のアニメ作品となるが、表現手法が異なるだけで、メインシリーズと地続きの作品として受け止めてよさそうだ。2026年1月1日のフィナーレ後、「ストレンジャー・シングス」ロスに陥っているファンには朗報といえるだろう。

Stranger Things: Tales From '85. (L to R) Ben Plessala as Will, Jolie Hoang-Rappaport as Max, Braxton Quinney as Dustin, Brooklyn Davey Norstedt as Eleven, Luca Diaz as Mike and Elisha Williams as Lucas in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF © 2025

アニメシリーズ「ストレンジャー・シングス：1985年の冒険」は、2026年4月23日よりNetflixで配信開始。

