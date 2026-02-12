第2子妊娠中の西野未姫、公園での親子写真公開 “悩み”に共感の声「分かる」「大変ですよね」
【モデルプレス＝2026/02/12】元AKB48でタレントの西野未姫が2月11日、自身のInstagramを更新。長女との親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「ずっと動いてる」1歳長女との公園ショット
西野は「娘は色んなものに興味津々で公園行くとずっと動いてる」「妊婦だからすぐに疲れてしまって長い時間公園にいてあげれないのが最近の悩みです」とつづり、長女との公園での2ショットを4枚投稿。落ち葉が広がる公園で、元気いっぱいに歩く娘のそばに寄り添いながら笑顔を見せる姿を公開している。
この投稿には「親子ショット素敵」「ママの笑顔が素敵」「癒やされる」「娘ちゃん大きくなったね」「ほっこりする」「可愛い母娘」などの反響や、「妊娠中の外遊び大変ですよね」「同じ経験しました」「気持ち分かる」「無理せず過ごしてね」といった共感の声も寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
