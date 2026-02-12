2児の母・田丸麻紀「お手軽な一品」よく作る簡単手料理公開「混ぜるだけなの助かる」「オシャレ」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】モデルで女優の田丸麻紀が2月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身が好きでよく作るお手軽メニューを披露した。
【写真】47歳2児の母モデル「混ぜるだけなの助かる」刺身・塩昆布など使ったお手軽メニュー
田丸は「私が好きでよく作っている 白身のお刺身と大葉 塩昆布とオリーブオイル、そんなお手軽な一品」とつづり、ガラスの器で和えている様子を公開。白身魚に刻んだ大葉や塩昆布を合わせ、仕上げにオリーブオイルを回しかけるという、素材を活かしたヘルシーな創作料理を披露している。
この投稿に、ファンからは「料理までセンス抜群」「混ぜるだけなの助かる」「オシャレな料理」「忙しくても手作りしてすごい」「美味しそう」「真似したい」「素敵すぎる」といった声が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
◆田丸麻紀「私が好きでよく作ってる」お手軽メニュー披露
◆田丸麻紀の投稿に反響
