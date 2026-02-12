【プロント×世界の歩き方】イタリアのボロネーゼ･台湾のルーロー･韓国のヤンニョムチキンなど…世界各国をイメージした「あさごぱん」を期間限定で販売

プロントコーポレーションは、「地球の歩き方」と初のブランド横断コラボを実施し、2026年2月17日から6月8日までの間、全国の『PRONTO(プロント)』『È PRONTO(エ プロント)』で、コラボメニューを販売する。

『PRONTO』では、朝ごはん×パン「あさごぱん」の新メニューとして、世界各国をイメージした具材をのせた全7種をラインアップ。『È PRONTO』では、「地球の歩き方」の世界観を取り入れた「タルティーヌ」全5種を販売する。

「地球の歩き方」と初コラボ! 世界各国をイメージした味わいの「あさごぱん」と「タルティーヌ」

〈『PRONTO』:世界各国をイメージした「あさごぱん」〉

朝ごはんとパンを掛け合わせた「あさごぱん」は、卵液に浸したパンを焼き上げ、ふちをマヨネーズで囲い、さまざまな具材をのせて焼いた人気商品。今回は、老舗旅行ガイドブック「地球の歩き方」とのコラボ企画として、“プロントで世界を旅しよう!”をテーマに世界各国をイメージした「あさごぱん」を販売する。

期間中、日本･アメリカ･スイス･イタリアをイメージした「あさごぱん」と、中国･韓国･台湾をイメージした期間限定の「あさごぱん」の全7種をラインアップする。

日本「あさごぱん ツナマヨ」

【価格(各税込10%表記)】

フルサイズ385円〜、ハーフサイズ232円〜

あさごぱんセット(ハーフサイズ+ドリンク)544円〜

※店舗によって価格が異なる場合がある。

【販売期間】

2026年2月17日〜6月8日(予定)

【販売時間帯】

モーニングタイム限定(サカバタイム除く)

※焼き上がり後に提供し、なくなり次第終了。

※店舗により時間帯が異なる。

〈「あさごぱん」ラインアップ一覧〉

◆日本「あさごぱん ツナマヨ」

日本の国民的ソウルフードでコクのある「ツナマヨ」をあわせた。

◆アメリカ「あさごぱん ベーコン」

ベーコン、エッグ、マヨネーズと、アメリカの朝食の定番を詰め込み香ばしく焼き上げた。

◆スイス「あさごぱん チーズ」

「チーズといえばスイス」として、焼けたチーズが香ばしいシンプルな味わいに仕立てた。

◆イタリア「あさごぱん ボロネーゼ」

パスタソースの王道「ボロネーゼ」を、あさごぱんにした。大粒の肉が入ったプロントオリジナルのソースをふんだんに使用した、食べ応えのある仕立て。

◆中国「あさごぱん 坦々」

2月17日〜3月31日限定。たけのこと豚ひき肉を具材に使い、豆板醤の程よい辛味と花椒油が香る風味豊かなごまだれを合わせて焼き上げた。

◆韓国「あさごぱん ヤンニョムチキン」

4月1日〜4月30日限定。唐辛子･コチュジャンの辛味に、はちみつ･西洋なし果汁の甘さを加えた甘辛いソースで仕上げた。味噌･にんにく･ごま油でコク深い味わい。

◆台湾「あさごぱん ルーロー」

5月1日〜6月8日限定。山椒、スターアニス、シナモン、クローブ、フェンネル、陳皮と中国醤油の風味で香り高く仕上げた。

世界各国をイメージした味わいの「あさごぱん」は全7種、日本のツナマヨ、イタリアのボロネーゼ、台湾のルーローなど

〈『È PRONTO』:「地球の歩き方」の世界観を取り入れた「タルティーヌ」〉

『È PRONTO』の「タルティーヌ」は、トーストしたバゲットに好みのものを塗ったりのせたりして食べる、フランス風のオープンサンドイッチ。「地球の歩き方」とコラボし、世界各国を感じる商品を展開する。

イタリア「タルティーヌ 海老のチーズトマトクリーム」

【価格(各税込10%表記)】

各種308円〜

タルティーヌセット(ドリンク付き)528円〜

【販売期間】

2026年2月17日〜6月8日(予定)

【販売時間帯】

モーニングタイム限定(一部カフェタイムを含む)

※焼き上がり後に提供し、なくなり次第終了。

※店舗により時間帯が異なる。

〈「タルティーヌ」ラインアップ一覧〉

◆日本「タルティーヌ エッグマヨ」

日本の朝食の鉄板「目玉焼き」をイメージし、卵のコクと旨み、マヨネーズのやさしい酸味を、香ばしいパンに合わせた。

◆イタリア「タルティーヌ 海老のチーズトマトクリーム」

濃厚なチーズトマトクリームソースに大ぶりの海老を合わせた。パスタ料理のような満足感のある味わい。

◆スペイン「タルティーヌ 生ハム&トマト」

トマトの酸味と生ハムの旨み、チーズのコクが調和した、スペインの定番食材の組み合わせ。

◆アメリカ「タルティーヌ ベーコン&エッグ」

アメリカのブレックファストに欠かせないタマゴとベーコンをたっぷりのせた、ボリュームのある仕立て。

◆フランス「タルティーヌ ベーコン&オニオン」

アルザス地方の郷土料理「タルトフランベ」をイメージした。タマネギの甘さと食感が際立つ仕立て。

世界各国をイメージした味わいの「タルティーヌ」は全5種、日本のエッグマヨ、フランスのベーコン&オニオン、スペインの生ハム&トマトなど