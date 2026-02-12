世紀末世界をテーマにしたサバイバルゲームイベント「MADサバフロント」が、千葉県のサバイバルゲームフィールド「オペレーションフリーダム」にて4月12日に開催される。

本イベントは、2025年12月に開催された世紀末体験型イベント「MADサバ10th」のスピンオフイベント。同イベントで舞台となった軍閥国家ノヴォーダが、武力による領土拡張を進めていた時代を舞台に、軍閥連合と群雄連合に分かれて遊べる。

イベントでは、攻防に別れ制限時間内に物資を奪い合う「略奪攻防戦」や、攻防に別れ拠点を巡って争う「拠点攻略戦」、制限時間が経過した際に中央拠点を占拠していたチームの勝利となる「泥沼の資源争奪戦」、撤退・追撃側に別れる逃走劇「撤退戦」などが用意されている。

また、イベントではイベント内通貨「CAP」を用いたゲーム内で使えるレンタル品やアイテムの売買、参加者が小物などを持ち寄る「CAPオークション」なども開催される。

なお、参加規約や参加条件など、更なるイベントの詳細はTwiPlaに記載されている。

□TwiPla「MADサバフロント」

「MADサバフロント」スケジュール

「MADサバフロント」勢力特性

8時30分：開場9時：受付・武器・弾速チェック開始10時：開会式略奪攻防戦（裏表×2）12時頃～13時頃：昼休憩 撮影CAPオークション拠点攻略戦（裏表）泥沼の資源争奪戦撤退戦（裏表）16時：閉会式CAPオークション18時：撤収「軍閥連合」：ノヴォーダ軍、および世紀末歩兵系（「Fallout」のNCRやBOSなども含む） 「群雄連合」：そのほかの蛮族や、武装した市民・流浪の民などの連合

(C)BRAIN MIXER ENTERTAINMENT