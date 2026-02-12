世紀末サバゲーイベント「MADサバフロント」4月12日開催！ 軍閥vs蛮族・武装市民・流浪の民連合で戦う
【MADサバフロント】 開催日時：4月12日10時（8時30分開場）～16時 参加費：6,000円 開催場所：オペレーションフリーダム（〒285-0905 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋2276-3）
9時：受付・武器・弾速チェック開始
10時：開会式
略奪攻防戦（裏表×2）
12時頃～13時頃：昼休憩 撮影
CAPオークション
拠点攻略戦（裏表）
泥沼の資源争奪戦
撤退戦（裏表）
16時：閉会式
CAPオークション
18時：撤収
世紀末世界をテーマにしたサバイバルゲームイベント「MADサバフロント」が、千葉県のサバイバルゲームフィールド「オペレーションフリーダム」にて4月12日に開催される。
本イベントは、2025年12月に開催された世紀末体験型イベント「MADサバ10th」のスピンオフイベント。同イベントで舞台となった軍閥国家ノヴォーダが、武力による領土拡張を進めていた時代を舞台に、軍閥連合と群雄連合に分かれて遊べる。
イベントでは、攻防に別れ制限時間内に物資を奪い合う「略奪攻防戦」や、攻防に別れ拠点を巡って争う「拠点攻略戦」、制限時間が経過した際に中央拠点を占拠していたチームの勝利となる「泥沼の資源争奪戦」、撤退・追撃側に別れる逃走劇「撤退戦」などが用意されている。
また、イベントではイベント内通貨「CAP」を用いたゲーム内で使えるレンタル品やアイテムの売買、参加者が小物などを持ち寄る「CAPオークション」なども開催される。
なお、参加規約や参加条件など、更なるイベントの詳細はTwiPlaに記載されている。
□TwiPla「MADサバフロント」
「MADサバフロント」勢力特性「軍閥連合」：ノヴォーダ軍、および世紀末歩兵系（「Fallout」のNCRやBOSなども含む） 「群雄連合」：そのほかの蛮族や、武装した市民・流浪の民などの連合
MADサバスピンオフイベント#MADサバフロント 開催！https://t.co/Sl6im1ShZ9- MADサバ©︎公式 (@MAD_WARRIORS) February 9, 2026
テーマは
「軍閥連合vs群雄連合」
MADサバの世界観はそのままに、戦闘にフォーカスを当てたイベントになります
TO BE MAD OR TO DIE
戦場を駆け抜けろ！ pic.twitter.com/ldAwMyaD0m
