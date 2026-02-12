【タイニークローゼット フリルエプロン】 10月 発売予定 価格：各2,200円

コトブキヤは、プラモデル用アクセサリー「タイニークローゼット フリルエプロン」をコトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて10月に発売する。価格は各2,200円。

本商品は創彩少女庭園のプラモデルに着せられる洋服シリーズ「タイニークローゼット」より「フリルエプロン」が登場。カラーはホワイトとピンクの2色が展開する。

エプロンの紐は背中のスナップボタンで留める仕様のため着脱も簡単にできる。制服ボディへの着せつけはもちろん、タイニークローゼットシリーズの他商品と重ねても相性のいいアイテムとなっている。

また、プラスチック製の「フライパン」、「フライ返し」、「トレー」が付属。トレーの中心には3mm穴が開いており「3mm軸平手」に対応している。

タイニークローゼット フリルエプロン

10月 発売予定

価格：各2,200円

対応サイズ：

ドレスアップボディ【S】△ やや大きめです

ドレスアップボディ【M】〇

ドレスアップボディ【L】〇

(C) KOTOBUKIYA