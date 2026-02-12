【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料

コトブキヤは、2月13日より開催予定のイベント「コトブキヤコレクション2026」にて、「アルカナディア」シリーズの新商品を公開することを発表した。

今回「アルカナディア」の公式Xアカウントにて本情報を告知しており、完全新規キャラクターイラストと原型を初公開する予定であることを伝えているほか、新キャラクターのシルエット画像も公開している。

なお現在の情報ではシルエット以外は不明となっているため、続報に期待したい。

