「アルカナディア」より完全新規キャラクターイラストと原型が「コトブキヤコレクション2026」にて初公開予定！
【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料
コトブキヤは、2月13日より開催予定のイベント「コトブキヤコレクション2026」にて、「アルカナディア」シリーズの新商品を公開することを発表した。
今回「アルカナディア」の公式Xアカウントにて本情報を告知しており、完全新規キャラクターイラストと原型を初公開する予定であることを伝えているほか、新キャラクターのシルエット画像も公開している。
なお現在の情報ではシルエット以外は不明となっているため、続報に期待したい。
【新情報予告】- アルカナディア情報局【TVアニメ化決定！】 (@arcanadea_info) February 11, 2026
この特徴的なシルエットのディアーズは…！？
#コトコレ 2026会場で #アルカナディア 完全新規キャラクターイラスト・原型初公開予定！
▽コトコレ特設サイトhttps://t.co/vnk4Y56rLS pic.twitter.com/pazuSVDIwt
(C) KOTOBUKIYA