【新華社北京2月12日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席はこのほど、国家自然科学基金委員会の活動に対する重要指示を出し、同委員会が設立から40年来、基礎研究の推進や革新的人材の育成などで積極的な役割を果たしてきたと指摘した。

習氏は次のように強調した。新たな道のりにおいては、新時代の中国の特色ある社会主義思想を深く学び徹底し、新たな科学技術革命と産業変革の歴史的機会を捉え、「四つの志向」（世界の科学技術の最先端、経済の主戦場、国家の重大ニーズ、国民の生命と健康）という戦略的方向性を堅持し、基礎研究の戦略性、先見性、体系的な配置を強化し、科学基金改革を深化させ、助成制度のさらなる改善と助成効果の向上、良好な研究環境づくりを進めるとともに、国際協力を拡大し、広範な研究者が科学の高峰に挑み、より多くの独創的成果を生み出すことを支援し、高度な科学技術の自立自強を推進し、科学技術強国の建設により大きく貢献することを希望する。

国家自然科学基金委員会は1986年2月の設立。40年の発展を経て、広範な研究者による基礎研究に国が助成を行う重要ルートとなっている。