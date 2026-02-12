◎全国の天気

関東から九州にかけては広く晴れるでしょう。北日本も太平洋側は晴れ間が出ますが、日本海側は雪や雨が降りそうです。ふぶく所もあるでしょう。新潟など北陸も夕方以降、雨や雪の所がありそうです。

◎予想最高気温

北日本は前日より低く、この時期らしい寒さでしょう。札幌は前日より2℃低い0℃、青森は3℃低い2℃の予想です。関東から西日本は前日よりやや高い傾向です。東京は11℃、名古屋と大阪は12℃、福岡は13℃でしょう。10℃を超える所も風が冷たいので、寒さ対策は気を抜かずにしっかりしておいた方がよさそうです。

◎週間予報

この先、15日(日)にかけては、日に日に気温が上がりそうです。週末は各地で春本番の暖かさとなるでしょう。土日は関東、東海、西日本で15℃以上となりそうです。東京は15日(日)、18℃まで上がり4月上旬並みの暖かさとなる見込みです。

関東から九州を中心に、そろそろスギ花粉の本格飛散が始まる頃です。花粉症の方はできるだけ花粉を体内に入れないように、「マスクや眼鏡を使う・洗濯物を屋内に干す・窓を極力開けない」に加え、「加湿器などで適度な湿度を保つことで、粘膜の保護や花粉の舞い上がりを防ぐ」こともおすすめです。

ただ、週が明けるとまた寒さが戻りますので、この先は大きな寒暖差で体調を崩さないよう、お気をつけください。