◇NBA・Gリーグ ウィンディシティ・ブルズ131ー135グランドラピッズ・ゴールド（2026年2月11日）

NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が11日（日本時間12日）にグランドラピッズ・ゴールド戦で先発出場。Gリーグ最多34得点16アシスト8リバウンドと“トリプルダブル級”の活躍を見せた。しかしチームは逆転負けを喫した。

前半からダブルダブル達成するなど躍動した河村。 後半に入ると“YUKI SHOW”が開幕した。第3Qもスタートから出場。残り8分50秒には、ドライブインからレイアップシュートを決めて後半初得点。残り5分8秒でベンチに下がった。残り2分21秒からコートに戻ると、残り1分58秒でアシストを決めた。残り1分34秒には左ウイング付近から3Pシュートを沈めた。残り1分13秒にはドライブインからフローターシュートを決めると。残り55秒にもフローターシュートを沈めて3連続得点を挙げた。残り34秒には絶品ノールックパスでアシストを決めると、現地実況陣も大興奮していた。終了間際にも左ウイング付近から3Pシュートを沈めた。

第4Qも引き続き出場したが、残り10分14秒でベンチに下がった。残り7分53秒からコートに戻ると、残り6分10秒でジャンプシュートを決めた。残り2分19秒には相手の反則を誘ってフリースローを決めた。残り1分29秒で3Pシュートを沈めた。残り14秒にも3Pシュートをアシストした。

河村はチーム最長の40分出場。チーム最多34得点16アシスト8リバウンドと“トリプルダブル級”の数字を残した。34得点はGリーグキャリアハイの数字となった。シュートは24本試投で12本成功。FG成功率は50％。3Pシュートは6本試投で3本成功した。3P成功率も50％だった。

ネットでは「凄すぎて語彙力が消えた」「キレッキレだったな」「エグすぎる」「暴れすぎ」などの声が上がった。