モデルでタレントの池田美優（２７）が１２日、東京・ＡＲＴ ＦＡＲＭ ＩＫＥＪＩＲＩで行われたソフトバンク個人株主プロジェクト「かぶ×株農園 学べる大収穫祭」に参加。５日に自身のＳＮＳで第１子妊娠発表後、初の公の場で、株式投資への思いを語った。

かぶ収穫のために、つなぎ服に長靴姿で登場。普段は無駄遣いをしないという、みちょぱは最近の夫・大倉士門について「たまたまなのか、妊娠が分かったからなのか分からないですけど、旦那が今年、初めにＮＩＳＡを始めました」と告白した。

夫は以降、投資へ真剣に取り組んでいるといい「細かくチェックしない方がいいのではというか、株とか上がったり下がったりとかあるじゃないですか。結構、気にしちゃうタイプみたいで毎日、見ています。そんなに見なくてもと…」と、将来のための投資に熱くなっていると明かした。

この日は投資に詳しい元プロ棋士で投資家の桐谷広人さんから株へのレクチャーを受けた。資金を惜しまずに使っていることについては「年に２、３回ぐらい海外旅行に行かせていただいて、休みもいただいて。あっちでいい物を買ったり食べたりとか、経験というものに使うことが多いですね」と告白した。

農園ではカブ収穫体験を行い「楽しかったです」と振り返っていた。