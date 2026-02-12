生田衣梨奈、盗撮リスクも「月10回通った」 温泉愛と黒湯美容を告白
モーニング娘。の元メンバー・生田衣梨奈（28）が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。この日のテーマは「温泉を愛する女が大集合！この冬行くべき温泉発表SP」で、元アイドルならではの温泉の楽しみ方について語った。
生田は、アイドル時代について「無防備になってしまう」「盗撮防止のために推奨されていなかった」と振り返りつつも、温泉好きを抑えきれなかったと告白。「月10回は通っていた」と明かし、スタジオを驚かせた。
さらに、ニキビなどの肌荒れに悩んだ際には、美肌効果を期待して黒湯（フミン酸などの植物性有機物や硫化物を含み黒色をした温泉）に入っていたと語り、温泉を“美容ケアの一環”として取り入れていたことを明かした。
アイドルとしての制約がある中でも続けてきた温泉習慣に、スタジオからは共感と驚きの声が上がっていた。
