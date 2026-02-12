お笑い芸人の山田ルイ53世さんは、これまでに引きこもりや低迷など数々の挫折を経験したことから、「『挫折や失敗は、必ず糧にせねばならぬ』との風潮は、気が滅入る」と語ります。そこで今回は、山田さんの著書『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【写真】山田ルイ53世さん「己を知り、己に優しく生きることが重要」

* * * * * * *

「感情のリモコン」は他人に渡さない

この世界には、苛々させられる人や出来事が多い。

職場に行けば同僚や部下、上司とのコミュニケーションに翻弄される。

家庭では一言多いパートナーにカチンと来たり、言うことを聞かない子どもを叱りつけたり。

駅やショッピングモールにはマナーを守らない人、SNSを開けば、キラキラした知り合いの近況……日常は心乱される事象に溢れている。

ただ、いったん深呼吸して考えてみると、これらの出来事は、全て「他人発」。もらい事故のように、外部から突然来たものに気持ちを乱されているのだ。

言うなれば、自分の感情の「リモコン」を他人に操作されている状態。好きな番組を見ようとしていたのに、勝手にザッピングされているようなもの。感情が乱されるのは当然である。

子育てをしていて痛感するのは……

しかしながら、「他人側」を変えようとしたところで、大抵の場合、その努力は無益に終わるのが関の山。



『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』（著：山田ルイ53世／大和書房）

子育てをしていて痛感するのが、自分以外の人間を変えようとする際に費やすカロリーの高さである。己のDNA、設計図を引き継いでいる我が子でさえ、

「宿題やった？」

「手洗いうがいしなさい」

「もう寝なさい！」

と小言を浴びせても、すんなり言うことを聞いてくれることなどなかなかない。親子なのに共通点も互換性も皆無。

ましてや、家族以外の他人など……。そう筆者が悟ったのは、髭男爵、つまりはコンビ活動を通してである。

相方ひぐち君は我が強かった

相方ひぐち君とコンビを組んで気づいたのは、彼の我の強さ。

やれ自分が書いたネタじゃないと嫌だ、やれボケがやりたいツッコミがしたいとわがまま放題。

最初は根気強く話し合いで解決しようと努力したが、自分としては分かりきったことでも、なかなか納得してもらえない。あの日々がなければ、もう3年は早く世に出られたと思っているくらいだ。

貴族キャラに移行する際も、ちゃんとした衣装を買おうとか、胸に挿すバラは造花ではなく生花にした方が面白いと言っても、「お金がもったいない」と難色を示し、全てドンキで済まそうとした。大袈裟ではなく、今筆者のコンビが飯を食えるようになった様々な要素、衣装、乾杯漫才等々、全てのアイディアに最初ことごとく反対されたのである。党内野党さながらだ。

意見が違うたびに、話の通じない話し合いを続けることに疲弊した筆者は、ある時から、まずは相方のやりたいようにやらせることに方針転換した。もはや子育てである。

その結果、駄目だったら、

「ね、こっちの方がいいよね？」

と自分のアイディアを提示して、一歩ずつ前に進む。

自分のしたいように出来る領分を少しずつ拡大していったのである。

今ではあの頑固さも影を潜め、全て思うようにやってくれるようになったものの、思い出してもげんなりする過程であった。

自分のイライラポイントを把握する

人を変えようとするのはすさまじく疲れる。

コチラが説得できるだけの経験や言葉を持ち、かつ相手にも変わろうという熱意が見られる……など好条件が揃ったときのみ使える魔法だ。仏陀かイエス・キリストか、そういった偉大な存在でなければ難しいのだと心得ていた方が良い。

基本、人間は自分が変わりたいときしか、変わらない。

他者を変えようとすることは諦める。

必要なのは、他者に無闇にイライラさせられないための「自衛手段」だ。

「私はこの条件でイライラする」と分かっていれば、その条件を緩和するために試行錯誤することが可能になる。

そうすることで、次にイライラの現場に遭遇したときに「あ、これは危険な兆候だ」と少し冷静に対峙できたり、そういう環境を避けるなどの対処法を見つけられるかもしれない。

ささいなことに心乱されてしまう人は、他者に働きかけて原因をなくそうとするより、自分に意識を集中させて「他人の予想外」を少なくしていく方が、消費エネルギーも結果的に少なく済むのではないかと思う。

相手よりも自分を変えるというのは「理不尽に耐えろ」という意図ではない。不愉快な態度、発言に対しては、きちんと「NO」を突きつけてしかるべき場面もあるだろう。それも考えてみれば、自分をコントロールするための試行錯誤の一つ。相手に「不愉快だ」と伝えることで自分のイライラが緩和されると分かっているのであれば、伝えない手はない。

感情のリモコンを、簡単に他人に渡さない。

そのためにも、己を知り、己に優しく生きることが重要だと筆者は考える。

※本稿は、『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』（大和書房）の一部を再編集したものです。