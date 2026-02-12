「可愛いすぎてビビっちゃう」中間淳太、貴重な幼少期ショット公開に「小さい時から整ってる」と反響！
WEST.の中間淳太さんは2月11日、自身のInstagramを更新。幼少期のディズニーショットを公開しました。
【写真】中間淳太の幼少期のディズニーショット
ファンからは「少年の淳太くん可愛いすぎてビビっちゃう」「淳太くん小さい時から整ってる」「ちびじゅんもさすが、おしゃれですね」「待ってもう可愛い抱きしめたい」「天使ー天使天使天使天使」など、称賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「待ってもう可愛い抱きしめたい」中間さんは「こん時から、ちょっかいかけてきてたの！？笑」とつづり、1枚の写真を投稿。自身の幼少期ショットで、東京ディズニーランドを訪れた際の1枚です。映画『ジャングル・ブック』に登場するモンキーに後ろからギュッと抱きしめられ、少し驚いたような表情を浮かべています。
モンキーとの写真は他にも1月29日にも、モンキーとの写真を公開している中間さん。この日は、なにわ男子の藤原丈一郎さんとオリックス・バファローズでコーチを務める安達了一さんとのスリーショットです。いたずら好きなモンキーに顔をがっつり隠されながらも、その隙間からあふれんばかりの笑顔を見せる3人の姿が写っています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
