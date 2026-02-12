セーブポイント？かまくらの中で光に包まれるワンちゃんがまるでRPGのワンシーン

長く険しい冒険の途中、体力も気力も限界寸前……。そんな時にふと現れた、雪の中であたたかな光を放つ場所。

「あそこに行けば助かるかもしれない」そんなRPGのワンシーンを彷彿とさせる光景がXに投稿され、多くの冒険者たちの心を癒やしています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 幻想的な光の中にたたずむ、日本スピッツの楽（らく）くん

「よかった！セーブポイントだ！」

そんなつぶやきと共に写真を投稿したのは、Xユーザー・くーさんママさん。写っているのは、雪で作られた「かまくら」の中で、ぼんやりとした幻想的な光に包まれている、日本スピッツの楽（らく）くんです。

真っ白な雪と、これまた真っ白でふわふわな楽くんの毛並みが、暖色の灯りに照らされて神々しいほどの輝きを放っています。この場所に触れれば、HP（体力）もMP（魔力）も全回復し、状態異常まですべて治してくれそうな安心感があります。

■ 実は「撮られ待ち」だった？

過去にもかまくらの中でニコニコしている様子や、かまくらにダイブする姿を披露している楽くん。雪遊びやかまくら遊びが大好きな楽くんにとって、この時期のかまくらは毎年楽しみにしている恒例行事なのだそう。

気になるこの「あたたかな光」の正体ですが、飼い主さんによると「キャンプなどで使うようなLEDライトを置いて撮影しています」とのこと。なるほど、これなら雪の中でも安全に幻想的な空間が作れます。

そして写真の中で、どこか遠くを見つめるような、キョトンとした愛らしい表情を浮かべている楽くん。何かを考えているのかと思いきや……「実際にキョトンとしていて、良い子にしてました。かまくら＝写真撮影が定番になっているので撮られ待ちしていることが多いです」とのこと。

なんと、神秘的な表情の裏には「写真、待ってますよ」という、モデルとしてのプロ意識があったようです。自分がかわいく撮られる場所や表情を、完全に理解しているのでしょう。

厳しい寒さの冬ですが、こんなに癒やし感満載なセーブポイントがあるなら、雪の中の冒険も悪くないかもしれません。

＜記事化協力＞

くーさんママさん（@kukuri_shibainu）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021203.html