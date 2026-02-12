2026年2月12日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、鍋との相性抜群の秋田名物「きりたんぽ」の魅力を徹底調査！

【写真】初登場、岡山出身・JO1の豆原一成も、もらったことがあるという勲章とは…？

今回は『あなたはまだ、本当のきりたんぽを知らない… 秋田県民の真実』と題し、本場のきりたんぽはどれほどスゴいのか、その魅力を徹底調査する。

きりたんぽと言えば、秋田県の名物「きりたんぽ鍋」が認知度抜群のごちそうだが、県民は「本場のきりたんぽは違います！」ときっぱり。

秋田県にはきりたんぽ専門店が20軒以上あり、手作りにしかできない「きりたんぽ」のうまさがあるという。



秋田出身の藤あや子もきりたんぽのおいしさを熱弁！（写真提供：読売テレビ）

また、鍋にする時は比内地鶏の鶏ガラ出汁一択！さらにぜひ入れたい具材と、絶対NGの具材もあるらしい!? さらに、鍋以外のおいしいきりたんぽの食べ方とは――？

スタジオの試食会にもきりたんぽ鍋が登場。本場の味を堪能する。



千葉出身・前田敦子（写真提供：読売テレビ）

栄光の陰で涙をのむ、二番手ケンミンにスポットを当てるコーナー『2位じゃダメなんです！二番手ケンミンの逆襲！』。

第2弾の今回取り上げるのは「福岡県のいちご」。福岡県と言えば、知名度抜群の高級いちご「あまおう」の名産地だが、収穫量では全国1位の栃木県に阻まれ、39年連続で収穫量2位。

だが、福岡県民は「量的には2番だけど、人気度はあまおうが上！」と主張。そんな「あまおうプライド」を持つ福岡県民の声に応え、あまおうの魅力を徹底調査！

『ヒミツの学園 極』のコーナーでは、岡山県の小学生の「最大の名誉」の秘密に迫る。

岡山県の小学生には、あることに優れた《特別な勲章》があり、この勲章は全国でも岡山県の小学生だけにしか授与されないという。

岡山県の小学生にとっては「オリンピックの金メダル級」の名誉だというこの「特別な勲章」とは――？

スタジオの岡山出身ゲスト・JO1の豆原一成も、小学生の時にもらっているといい、スタジオでその「特別な勲章」を披露！果たして、それはどんな勲章なのか……？